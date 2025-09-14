Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân

Tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

‎Trước đó, vào khoảng 9h20' ngày 13/9/2025, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên.

Hậu quả, nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.