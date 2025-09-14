Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe bồn ở Hà Nội: Tài xế khai cố ý kéo lê nạn nhân

Tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, vào khoảng 9h20' ngày 13/9/2025, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên.
Hậu quả, nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.
Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Phòng CSGT và Công an huyện Phú Xuyên tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 19h cùng ngày, Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.
Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe, kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Kết quả kiểm tra cho thấy Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.
Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.