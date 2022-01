Vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Thông tin mới nhất

Sau đó, tên cướp này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng.

Sau khi cướp được tiền, tên cướp này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, từ chiều 7/1 đến sáng 8/1, đơn vị huy động lực lượng phối hợp với Công an quận Hải An tiếp tục khoanh vùng, lần theo dấu vết truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên đến 8h sáng nay, công an vẫn chưa bắt được tên cướp.