Vụ nhân viên tố Công ty CP: Người tố bị đuổi việc từ ngày mai

Gặp phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, trong một căn nhà nhỏ tại thị trấn Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng, ông Liễu Quý Ngân nhân viên công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, cho biết ông vừa nhận được quyết định nghỉ việc với lý do là người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 5 ngày làm việc liên tục.



Ông Liễu Quý Ngân chính là người đã viết lá đơn tố cáo hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam gây chấn động dư luận những ngày qua.

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của CP đối với ông Liễu Quý Ngân

Theo nội dung thông báo, thời điểm chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2025, với lý do “người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục”, cụ thể là trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 23/5/2025.

Ông Liễu Quý Ngân người chạy thận giai đoạn 4 hôm nay nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, ông Ngân cho rằng quyết định này là vô lý và không đúng với thực tế. Ông cho biết bản thân đang mắc bệnh thận mãn tính và phải chạy thận định kỳ. Trước đây, công ty đã có quyết định điều chỉnh công việc cho phù hợp với tình trạng sức khoẻ, cho phép ông làm việc online tại nhà.

Ông Liễu Quý Ngân trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam

Tuy nhiên, gần đây, ông bất ngờ nhận được yêu cầu điều chuyển công tác lên khu vực Cần Thơ, dù không được thông báo cụ thể về thời gian làm việc cũng như điều kiện hỗ trợ. “Với tình trạng sức khoẻ hiện tại, tôi không thể đáp ứng yêu cầu điều chuyển như vậy. Tôi đã nhiều lần phản hồi qua email đến lãnh đạo công ty để trình bày hoàn cảnh, nhưng chỉ nhận được phản hồi lạnh lùng, thiếu cảm thông”, ông Ngân chia sẻ.

Ông Ngân nói thêm: "Tôi làm tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên của C.P. Việt Nam từ hơn 3 năm trước, đảm nhận nhân viên sale rồi quản lý cửa hàng. Trong thời gian làm việc, tôi phát hiện thịt heo của công ty chất lượng không đảm bảo, có mùi hôi nên báo sự việc với lãnh đạo vùng, lãnh đạo Công ty có trụ sở tại Đồng Nai, tuy nhiên họ nhiều lần yêu cầu xử lý nội bộ".



Trước những thông tin trên phóng viên báo Tiếng Nói Việt Nam đã cố gắng liên hệ với ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam của CP Việt Nam nhưng không nhận được phản hồi. Tương tự, ông Lê Hoàng Chương Giám đốc Truyền thông của CP Việt Nam cũng giữ im lặng trước đề nghị trao đổi của phóng viên.