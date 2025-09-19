Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’

“Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, Trung tá Bốn nói.

Chiều 19/9, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai liên quan vụ con trai chủ quán cà phê bị hành hung tại Khu đô thị Times City.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”) đến quán cà phê nơi xảy ra vụ việc để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trong clip, anh T. bày tỏ sự hối lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. (nhân viên quán) đã kiên quyết từ chối. Bà gay gắt nói: “Có gì thì làm việc với công an. Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị rồi. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài”.

Trước đó, trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn T. xác nhận mình chính là nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” trong đoạn clip gây xôn xao cư dân mạng. Anh phân trần, khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng bạn bè đến quán, mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử sử dụng.