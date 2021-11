Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão: "Tôi quá bất ngờ nhưng không bức xúc"

Your browser does not support the audio element.

Đi 2 km, chờ 3-4 tiếng

Trao đổi với báo chí sau khi nhận được số tiền 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ năm 2020, bà Nguyễn Thị K.T. (trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chia sẻ, sau khi nhận được giấy mời nhận hỗ trợ thiệt hại do bão, khoảng 14h ngày 25/11, bà đi từ nhà lên trụ sở thôn cách gần 2 km để ký nhận.

Bà Nguyễn Thị K.T. chia sẻ nhận được khoản hỗ trợ ảnh hưởng bão năm 2020 với số tiền 2.000 đồng gây xôn xao dư luận.

Cùng với hàng chục người dân khác, bà T. chờ từ 14h - 17h chiều 25/11 nhưng chưa đến lượt nhận. Vì gia đình có công việc gấp nên bà gửi giấy mời cho hàng xóm nhận giúp. Đến gần 18h, người hàng xóm về kêu bà ra cổng nhà lấy tiền. Khi cầm số tiền chỉ 2.000 đồng, bà quá bất ngờ.

Bà T. cho biết, bà đã phải chờ 3 giờ đồng hồ rồi sau đó lại nhờ hàng xóm nhận giúp mà số tiền chỉ 2.000 đồng, bà không ngờ đã phải chờ đợi quá lâu để được nhận số tiền như vậy.