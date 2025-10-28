Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình đau xót đón tro cốt về nước, tiết lộ cuộc gọi bất thường cuối cùng

Chia sẻ với phóng viên, chị Thu Dung, chị họ của nạn nhân, nghẹn ngào kể lại: “Em mình hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Em đã lập gia đình và có một bé trai 8 tuổi, hiện bé đang sống với bà ngoại ở Việt Nam. Hai vợ chồng em cùng làm việc và sinh sống tại Nhật.”

Theo thông tin từ cảnh sát Hiroshima, người bị bắt là Đinh Thị Hương (32 tuổi), sống tại Hiroshima. Hương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi) - cũng là người Việt Nam - tại khu chung cư ở Nakahiro, quận Nishi, vào ngày 15/10. Nghi phạm được cho là đã dùng vật cứng tấn công nhiều lần vào vùng đầu và mặt, khiến chị Nga tử vong ngay tại chỗ rồi lục soát đồ đạc trong nhà.

Theo lời chị Dung, vào sáng 15/10, trước khi vụ án xảy ra, chị Nga có gọi điện về cho mẹ. Nhưng vì bận việc nên mẹ chị chưa kịp nghe máy.

“Cuộc gọi cuối cùng cho mẹ của em ấy là 7 giờ 06 phút sáng. 15 phút sau gọi lại đã không thấy em ấy nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ gọi cho chồng em nhưng anh ấy đang đi làm, không liên lạc được. Đến khoảng 16h cùng ngày, chồng em đi làm về thì phát hiện em nằm giữa vũng máu, ngay cửa ra vào. Khi kiểm tra thì em đã chết rồi. Sau đó anh báo cảnh sát và gia đình”, chị Dung chia sẻ.

Theo người thân, thời gian gần đây, chị Nga gặp nhiều áp lực trong hôn nhân, thường xuyên lo lắng và hay tâm sự với gia đình. Đặc biệt, chị từng quen biết nghi phạm Hương và có mâu thuẫn và phải báo cảnh sát can thiệp.

Hình ảnh nạn nhân (Ảnh: NVCC)