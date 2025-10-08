Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội), chị Nguyễn Hoàng Yến (thành viên ban quản trị tòa nhà) đã có những chia sẻ cụ thể hơn với PV VietNamNet.

Chị Yến cho hay, sự việc xảy ra vào lúc 22h, ngày 9/8 tại sảnh tòa B1 của chung cư. Nạn nhân tên là N.T.T. (SN 1997) là cư dân sống tại tòa nhà, bị người đàn ông khoảng 30 tuổi là người thuê căn hộ ở đây hành hung. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của trẻ nhỏ.