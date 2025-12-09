Vụ người phụ nữ bị 'chặt chém' 2,5 triệu: Đưa tài xế taxi ra dựng lại hiện trường

Trưa cùng ngày, tài xế đã chủ động tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và khắc phục hậu quả. Tại đây, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, tài xế buộc phải viết biên bản sự việc làm căn cứ xử lý.