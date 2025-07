Vụ ngoại tình chấn động showbiz: Tiểu tam cặp kè đạo diễn hơn 22 tuổi, đến tận nhà mắng bà cả 'không biết giữ chồng'

Kim Min Hee - Hong Sang Soo gặp nhau từ phim Right Now, Wrong Then

Vào năm 2015, Kim Min Hee, một tài năng đang ở đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp diễn xuất, với những vai diễn được đánh giá cao như trong The Handmaiden, đã gặp gỡ Hong Sang Soo, vị đạo diễn hơn cô 22 tuổi, bậc thầy của những bộ phim nghệ thuật độc đáo. Họ hội ngộ trên phim trường Right Now, Wrong Then – một bộ phim mà chính tên gọi của nó dường như đã dự báo trước bi kịch tình yêu của họ. Hong Sang Soo sinh năm 1960 và Kim Min Hee sinh năm 1982, cặp đôi cách nhau đến 22 tuổi và ngoại hình thì giống như bố con.

Mối quan hệ "ngoài luồng" này không thể mãi mãi là một bí mật. Vào tháng 6/2016, những tin đồn bắt đầu rò rỉ, và rồi nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc xác nhận. Người ta bàng hoàng khi biết đạo diễn Hong đã rời bỏ mái ấm gia đình từ tháng 9/2015, chỉ vài tháng sau khi Right Now, Wrong Then đóng máy. Cả làng giải trí sững sờ, còn công chúng thì bắt đầu sôi sục. Họ không thể tin rằng một nữ diễn viên được yêu mến như Kim Min Hee lại trở thành "kẻ thứ ba", và một đạo diễn đáng kính lại sẵn sàng vứt bỏ gia đình vì một mối tình mới.

Đỉnh điểm của sự chấn động là vào tháng 3 năm 2017. Tại buổi họp báo ra mắt phim On the Beach at Night Alone – một tác phẩm mà Kim Min Hee đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin danh giá – cặp đôi đã quyết định đối mặt với truyền thông và công chúng. Hong Sang Soo, với vẻ mặt bình thản, tuyên bố: "Chúng tôi là những người yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau theo cách riêng của mình". Đứng cạnh ông, Kim Min Hee cũng không hề né tránh, mà dõng dạc khẳng định: "Chúng tôi đang yêu nhau một cách chân thành".

Cặp đôi này chọn cách công khai ngay tại họp báo

Những lời nói đó như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Cả đất nước Hàn Quốc bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Khác với nhiều scandal ngoại tình khác thường được giấu diếm hoặc phủ nhận, việc Kim Min Hee và Hong Sang Soo công khai tình cảm giữa lúc đạo diễn Hong vẫn chưa ly hôn là một hành động được coi là thách thức trắng trợn đạo đức xã hội.

Kim Min Hee bị gắn mác "tiểu tam trơ trẽn", "kẻ thứ ba phá hoại gia đình", và phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có. Các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ hàng loạt, tên cô bị gạch khỏi danh sách các dự án phim, và sự nghiệp tại quê nhà dường như hoàn toàn chấm dứt. Còn đạo diễn Hong Sang Soo cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận, bị chỉ trích là "kẻ bội bạc", "thiếu đạo đức".

Đòn quyết định: Khi cặp đôi đạo diễn - diễn viên đánh đổi hình ảnh bằng sự trơ trẽn

Giữa lúc làn sóng phẫn nộ đang dâng cao, một chi tiết đã được truyền thông Hàn Quốc công bố, đẩy sự căm phẫn của công chúng lên tới đỉnh điểm, biến Kim Min Hee từ kẻ ngoại tình thành "tội đồ" không thể tha thứ. Theo lời kể từ những người thân cận của gia đình đạo diễn Hong, người vợ hợp pháp của Hong Sang Soo, bà Jo Young Hee, đã tìm cách liên lạc và đối mặt với Kim Min Hee.