Vụ nghi bố ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái trên sông Lam

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh lập tức cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Theo vị Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng ly thân nhiều tháng nay, chị Y. đưa con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo vị này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép cô giáo đón hai con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm con nhảy cầu tự tử.