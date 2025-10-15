Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Xuyên đêm tìm kiếm tung tích nạn nhân

Sáng 15/10, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 bố con anh Võ Văn D. (SN 1993, trú thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong sáng nay, chị Y. (mẹ của hai cháu nhỏ) vẫn tiếp tục được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông Lam gọi tên các con.

Hình ảnh chị Y. (mẹ của hai cháu bé) mang theo áo con, ngồi trên ca nô đi dọc sông Lam tìm kiếm con. Ảnh: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, tối hôm qua (14/10), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp với các đội, nhóm cứu hộ tình nguyện dùng ca nô liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thuỷ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam. Tuy nhiên, do nước sông Lam dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.