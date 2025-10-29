Vụ ngạt khí ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân còn lại đang hôn mê, nguy kịch

Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tích cực gồm ông Nguyễn Quang Lành (SN 1989), bà Phan Thị Tú Trinh (SN 1992, vợ ông L.) cùng hai con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014) và Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017).