Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.