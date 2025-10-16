Theo Korea Herald, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về một mạng lưới trong nước có liên quan đến vụ tra tấn và sát hại anh Park Minho, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi.

Nạn nhân trước đó được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong bên trong một chiếc xe gần núi Bokor, tỉnh Kampot - Campuchia.

Phía Campuchia đã bắt giữ 3 nghi phạm Trung Quốc, được cho là thành viên của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt cóc.