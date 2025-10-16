Theo Korea Herald, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về một mạng lưới trong nước có liên quan đến vụ tra tấn và sát hại anh Park Minho, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi.
Nạn nhân trước đó được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong bên trong một chiếc xe gần núi Bokor, tỉnh Kampot - Campuchia.
Phía Campuchia đã bắt giữ 3 nghi phạm Trung Quốc, được cho là thành viên của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt cóc.
Về phía Hàn Quốc, cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết họ đang truy tìm các nhân vật cấp cao của một nhóm lừa đảo địa phương được cho là có liên quan đến một tổ chức tội phạm ở Campuchia nói trên.
Nhóm này hoạt động theo mô hình "tế bào", trong đó mỗi thành viên hoạt động biệt lập mà không biết những người khác trong cùng mạng lưới, nhằm giữ bí mật tuyệt đối và tránh bị phát hiện, theo lời các nhà chức trách.
Trong đó, đối tượng chủ chốt đang bị các nhà điều tra nhắm đến là một nam thanh niên hơn 20 tuổi họ Hong, "tiền bối" của Park tại trường đại học.
Hong bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch tài chính điện tử sau khi sử dụng "tài khoản ngân hàng ma".
Cảnh sát tin rằng Hong, được cho là sinh viên năm cuối của trường đại học mà nạn nhân Park theo học, đã lừa nạn nhân đến với tổ chức lừa đảo nước ngoài nói trên.
Park, người từng học tại một trường đại học ở tỉnh Nam Chungcheong, đã rời Campuchia vào ngày 17-7 sau khi nói với gia đình rằng anh sẽ tham dự một hội chợ việc làm.
Ba tuần sau, thi thể của anh được phát hiện ở Campuchia. Theo kết luận của cảnh sát Campuchia, anh Park có thể đã chết vì ngừng tim sau khi bị tra tấn.
Theo cảnh sát Hàn Quốc, ngày càng có nhiều trường hợp người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời mời làm việc giả mạo đã được báo cáo trên toàn quốc.
Kể từ tháng 2 năm nay, cảnh sát Hàn Quốc đã xác định được 83 thành viên của mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, bắt giữ 54 người, trong đó có 34 kẻ điều hành cấp cao. Lệnh truy nã đỏ của Interpol đã được ban hành đối với 28 đối tượng khác được cho là đang ở nước ngoài.
Giới chức Hàn Quốc cho biết họ đang phối hợp với Interpol và cảnh sát Campuchia để truy tìm các công dân Hàn Quốc còn đang bị giam giữ bởi các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, đồng thời triệt phá mạng lưới xuyên biên giới chịu trách nhiệm cho số lượng ngày càng tăng các vụ bắt cóc và tra tấn - theo tờ Korea Times.