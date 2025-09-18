Vụ nam nhân viên quán cafe bị hành hung: Người được gọi ‘Tổng tài’ lên tiếng

Cụ thể, trên trang cá nhân N.V.T cho biết: Vào lúc 14h20 ngày 18 tháng 09 năm 2025, tôi và vài người bạn vào quán. Tôi có mang theo một tẩu thuốc mới được tặng và thử kiểm tra vì thấy nó tắc – không hề có hành vi hút thuốc trong quán.

Nhân viên quán có nhắc “ở đây không được hút thuốc” nhưng nói nhỏ, không có chủ ngữ rõ ràng; khi tôi không nghĩ nhân viên đang nói với tôi nên tiếp tục xử lý tẩu. Sau đó nhân viên đã nói với giọng xúc phạm (theo lời những người có mặt là: “mấy thằng chó này không hiểu tiếng người à” tôi đang yêu cầu trích xuất camera phần đầu), khiến không khí căng thẳng.

Vì vậy tôi nhờ em tôi ra hỏi nhân viên xem họ đang nói ai để xác định vì không nghĩ đang nói mình, không ngờ nhân viên trợn mắt lườm và có hành vi nắm tay định tấn công em tôi. Em tôi phản xạ tự vệ nên có hành động tát lại một lần để tự bảo vệ. Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại, và em tôi cũng dừng theo.