Vụ nam nhân viên quán cafe bị hành hung: Người được gọi ‘Tổng tài’ lên tiếng

Cụ thể, trên trang cá nhân N.V.T cho biết: Vào lúc 14h20 ngày 18 tháng 09 năm 2025, tôi và vài người bạn vào quán. Tôi có mang theo một tẩu thuốc mới được tặng và thử kiểm tra vì thấy nó tắc – không hề có hành vi hút thuốc trong quán.
Nhân viên quán có nhắc “ở đây không được hút thuốc” nhưng nói nhỏ, không có chủ ngữ rõ ràng; khi tôi không nghĩ nhân viên đang nói với tôi nên tiếp tục xử lý tẩu. Sau đó nhân viên đã nói với giọng xúc phạm (theo lời những người có mặt là: “mấy thằng chó này không hiểu tiếng người à” tôi đang yêu cầu trích xuất camera phần đầu), khiến không khí căng thẳng.
Vì vậy tôi nhờ em tôi ra hỏi nhân viên xem họ đang nói ai để xác định vì không nghĩ đang nói mình, không ngờ nhân viên trợn mắt lườm và có hành vi nắm tay định tấn công em tôi. Em tôi phản xạ tự vệ nên có hành động tát lại một lần để tự bảo vệ. Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại, và em tôi cũng dừng theo.
Sau sự việc, chủ quán không ra để hòa giải, nhưng sau đó xuất hiện một đoạn video được đăng tải, theo quan sát của chúng tôi là bị cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi, làm sai lệch hoàn toàn diễn biến thực tế và khiến dư luận hiểu nhầm, vu khống em tôi.
Hiện tại gia đình chúng tôi đã làm việc với Công an phường Vĩnh Tuy, đề nghị trích xuất toàn bộ file CCTV gốc và yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi hành hung và hành vi cắt ghép, vu khống. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng hợp tác cung cấp bằng chứng, nhân chứng và hồ sơ y tế nếu cần”
Trước đó, mạng xã hội đã chia sẻ clip một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín. Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (từ để chỉ những người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn. Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi".
Ngay sau sự việc, ngày 18/9, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn