Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

Ngày 15-8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ngô Thị Thêu bị cáo buộc phạm tội "Không tố giác tội phạm"; Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10-12-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội) là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu; đồng thời đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.