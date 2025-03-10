Vụ máy hỏng vẫn kê khai bệnh nhân tán sỏi: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28-3-2024 đến ngày 15-5-2024 và từ ngày 28-5-2024 đến ngày 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng các cá nhân vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm y tế, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.