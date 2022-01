Vụ máy bay Việt Nam bị dọa bắn hạ: Kịch bản an ninh được lường trước

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ việc chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines bị dọa bắn hạ khi chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo - Nhật Bản ngày 5/1, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo chuyên trách trong lĩnh vực an ninh hàng không cho biết, các tình huống đe dọa an ninh hàng không đều được lường trước, nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau. Khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý.

Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam đều phải xây dựng chương trình an ninh hàng không riêng. Các tình huống an ninh đều phải được bao quát trong đó. Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan phê duyệt chương trình an ninh hàng không này.

"Về nguyên tắc, khi nhận được bất kỳ thông tin đe dọa an ninh hàng không nào, cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá rủi ro trước khi triển khai tiếp các lực lượng" - vị lãnh đạo nhấn mạnh.