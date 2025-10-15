Vụ lừa đảo AntEx: Gần 900 tỷ bị phong tỏa, nhà đầu tư có cơ hội lấy lại tiền?

Theo thông tin từ Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội), hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng bao gồm: 597 cây vàng. 18 sổ đỏ. 2 ô tô và hàng triệu USD cùng hệ thống tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Gần 900 tỷ đồng bị phong tỏa – Hy vọng nào cho nhà đầu tư?

Ngoài ra, các bị can mới chỉ nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng – con số quá nhỏ so với tổng thiệt hại. Tuy nhiên, cơ hội để nhà đầu tư được hoàn trả là có, nếu họ chủ động trình báo, cung cấp thông tin và chứng từ giao dịch kịp thời.

Nhà đầu tư cần làm gì để đòi lại tiền?