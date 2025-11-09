Vụ lừa 7 tỉ tiền chạy án: Ca sĩ Quốc Kháng bị tuyên 18 năm tù

Ngày 11-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa 7 tỉ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và bị cáo Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Nhận định của HĐXX khi bị cáo kêu oan

HĐXX nhận định bị cáo Kháng và Châu trong quá trình điều tra đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn và ăn năn hối cải.