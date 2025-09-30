Vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Thắt lòng 3 con thơ côi cút bên linh cữu mẹ

Ngôi nhà cấp bốn tại xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) chìm trong không khí tang thương, với làn khói hương nghi ngút. Chốc chốc, tiếng khóc xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi mẹ lại vang lên. Nhìn hình ảnh các con của chị Nguyễn Thị K. (36 tuổi) ngồi lặng lẽ bên linh cữu mẹ, nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt.

Khoảng 5h sáng 29/9, khi cả gia đình chị K. còn đang say giấc, cơn giông lốc bất ngờ quét qua, khiến mái nhà tốc và tường sập xuống. Con trai lớn của chị K. hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu gọi hàng xóm đến cứu.

Đứng nhìn căn nhà tan hoang của em gái, chị Nguyễn Thị Trang (SN 1985) đôi mắt đỏ hoe, nghẹn lời kể lại nỗi day dứt: “Trước đây, mỗi khi bão gió, cả nhà em gái tôi đều chạy sang nhà các chị để tránh trú. Mấy ngày gần đây, em rể đi làm xa mới về để chuẩn bị đưa con út đi khám bệnh. Nghĩ bão không vào, lại có chồng ở nhà nên cả gia đình em tôi đã yên tâm ở lại”.

“Nào ngờ, chỉ sau tiếng gió rít, tường đổ ầm xuống, em gái tôi đã mãi mãi ra đi. Thi thể em được đưa về nhà bố mẹ ở ngay gần đó để lo hậu sự”, chị Trang nấc nghẹn.