Vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Gia đình sẽ làm đơn kháng cáo

Chị Nguyễn Thị O. (vợ ông Thái Khắc Thành), cho biết từ trước tới nay, mọi việc trong gia đình chủ yếu là do chồng chị lo liệu. Giờ chồng bị bắt, lĩnh án 6 năm tù, không biết thời gian tới chị và 3 con cùng mẹ già không biết nhìn vào đâu để sống.

Theo chị O.h, hiện tại gia đình đang làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Thái Khắc Thành. Một số luật sư cũng đã liên hệ để bào chữa miễn phí cho anh Thái Khắc Thành trong phiên xét xử phúc thẩm. Nguyện vọng thiết tha nhất của chị và gia đình là mong muốn, cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh một cách thấu tình đạt lý, để đưa ra mức án hợp lý để chồng sớm được về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc mẹ già và các con nhỏ.

Trước đó, ngày 3-4-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cũ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.