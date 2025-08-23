Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

Tối 21-8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào khu vực cấm đường, nơi tổ công tác tại đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Hình ảnh xe máy chở 2 đối tượng lao vào chốt bảo vệ hợp luyện A80 khiến một đại úy công an bị thương nặng

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm nam sĩ quan và 2 đối tượng ngã ra đường.