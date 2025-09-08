Vụ kiện nhập nhằng giữa Á hậu Lý Minh Tuệ và chồng đại gia

Ngày 8/8, phiên tòa xét xử đại gia Trần Hạc Dương (58 tuổi), chồng Á hậu Hong Kong 1997 Lý Minh Tuệ, bước vào phiên trả lời cáo trạng. Trước đó, doanh nhân này bị cáo buộc dùng dao đe dọa và tấn công vợ tại nhà riêng ở Stanley, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 21/1. Vụ việc khiến Lý Minh Tuệ bị thương và sợ hãi. Vì vậy, Trần Hạc Dương bị truy tố về tội đe dọa hình sự và tội tấn công gây thương tích cơ thể.

Tại tòa Đông Khu (Hong Kong, Trung Quốc), bị cáo phủ nhận các cáo buộc. Phiên tòa bị hoãn thêm một lần nữa và được xếp lịch vào ngày 10/9, dự kiến kéo dài 3 ngày.

Trần Hạc Dương được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 HKD (1.274 USD), đồng thời bổ sung điều kiện không được rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Trần Hạc Dương tiếp tục được tại ngoại sau khi bác bỏ các cáo buộc, nhưng lần này phải đóng tiền bảo lãnh. Ảnh: HK01.

Mingpao đưa tin trong phiên tòa tiếp theo, bên công tố dự định triệu tập 4 nhân chứng là Lý Minh Tuệ, người giúp việc gia đình, bác sĩ bệnh viện công và một nhân viên. Về phía bị cáo, ông Trần có cơ hội làm chứng cho chính mình, ngoài ra không triệu tập thêm nhân chứng nào nữa.