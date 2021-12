Vụ kiện "bùng" 150 mâm cỗ cưới: Người bố trả thay con gái 140 triệu đồng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Khanh - Chánh án Tòa án Nhân dân TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) - cho biết, đơn vị vừa tiến hành hòa giải thành công vụ kiện của gia đình anh Vũ Thế L. (chủ nhà hàng T.P) bị " bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới , với cô Cà Thị Út (SN 1996) ở xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ.

Trước đó, Cà Thị Út bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ hành vi "bùng" 150 mâm cỗ cưới gây sốc cộng đồng mạng.

Theo ông Khanh, vào tháng 10/2021, sau khi nhận được đơn kiện của anh L., tòa án đã triệu tập 2 bên lên để làm việc, và tại tòa, cả hai bên đã tìm được tiếng nói chung. Theo đó, ông Cà Văn U. (bố đẻ cô Cà Thị Út) đã đứng ra để trả số nợ cho con gái của mình.

"Ông U. đã đứng ra để nhận thay số nợ cho cô Út là 140 triệu đồng, hiện tòa đã hòa giải thành công và chuyển hồ sơ sang bên thi hành án" - ông Khanh nói.