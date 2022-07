Vụ "khủng bố" bằng ô tô ở Hà Nội: Khó xử lý hành vi đỗ xe chắn cửa?

Lực lượng chức năng "than" khó xử lý người có hành vi điều khiển xe ô tô đỗ trước cửa gia đình ông T. (Ảnh chụp màn hình).

"Trường hợp này, chủ nhà cần giữ bình tĩnh, không nên to tiếng, có lời lẽ không phù hợp, hoặc tự ý có những hành động như vẽ sơn hay đập phá xe ô tô cố ý dừng đỗ chặn trước cửa nhà. Việc này có thể gây ra hậu quả pháp lý liên quan đến hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Thay vào đó, nếu các bên không tìm được tiếng nói chung thì chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là thông báo sự việc lên cơ quan công an địa phương, cảnh sát giao thông khu vực để được giải quyết" - ông Tiền nói.

Như Dân trí đã đưa tin, thời gian vừa qua, cuộc sống gia đình ông Phí Hữu T. bị ảnh hưởng vì liên tục bị xe ô tô của người lạ đỗ chặn trước cửa ra vào. Theo ông T., những chiếc xe ô tô này thường xuyên đỗ trước cửa nhà ông từ khoảng 2 - 3h sáng sang tận ngày hôm sau. Sự việc diễn ra liên tiếp trong các ngày từ 18 - 21/7 vừa qua.

Khi gia đình nhà ông T. trình báo sự việc đến cơ quan chức năng về việc bị "khủng bố" bằng xe ô tô thì mới có người đến lái xe đi chỗ khác.

"Điều gây ức chế cho các thành viên trong gia đình là chiếc xe thường xuyên đỗ chặn vào khung giờ đi làm buổi sáng khiến người thân gia đình không thể đi làm đúng giờ; cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn" - ông T. chia sẻ và cho biết đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc này.

Một cán bộ có trách nhiệm tại xã Đức Thượng cho biết, vụ việc đã được chính quyền sở tại nắm bắt, tiếp nhận và từng đứng ra khuyên mỗi bên nên "nhường nhịn nhau một chút".

Theo vị cán bộ này, khu vực nhà ông T. nằm trên đường Quốc lộ 32, không có biển cấm đỗ, cấm dừng. Vì vậy, mỗi khi ông T. bị chặn ô tô trước cửa và điện báo thì Đội Trật tự giao thông, Công an huyện Hoài Đức và Đội Cảnh sát giao thông số 9 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đều có mặt nhưng chủ yếu "xuống hòa giải chứ không có giải pháp gì". Cán bộ công an cũng cho rằng chủ xe ô tô đang "lợi dụng khe hở của luật" để dừng đỗ xe trước cửa nhà ông T.