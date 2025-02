Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Theo đó, Công an thành phố Vinh chỉ nhắc nhở các tài xế liên quan rút kinh nghiệm.

Sáng 12/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết, sau khi mạng xã hội xôn xao về clip xe cứu thương liên tục hú còi nhưng tài xế xe Fortuner quyết không nhường đường, đơn vị đã triệu tập các tài xế liên quan đến trụ sở để làm rõ. Theo vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh, trước hết lỗi thuộc về xe cứu thương. Bởi xe cứu thương khi hú còi để xe liền trước (thời điểm xảy ra sự việc là chiếc xe mang nhãn hiệu Altis) nhường đường. Tuy nhiên xe này không nhường nên xe cứu thương đã né, đi cắt ngang đường. Xe cấp cứu chôn chân tại ngã tư đèn đỏ vì vướng xe trước không nhường đường (Ảnh cắt từ clip). ''Khi xe cứu thương ra tín hiệu yêu cầu nhường đường, đáng lẽ tài xế phải đi từ hướng của mình tới (đi thẳng). Khi xe cấp cứu đã bật còi, đèn hú liên tục thì bắt buộc xe phía trước (xe cùng hướng) phải nhường đường. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu muốn di chuyển khẩn cấp nên đã nhích lên sang làn rẽ phải để đi. Còn xe Fortuner không liên quan đến hướng đi của xe cấp cứu", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói. ''Giấy phép và lệnh vận chuyển của xe cứu thương đều đầy đủ. Sau khi được triệu tập làm việc các xe liên quan trong vụ việc chúng tôi chỉ nhắc nhở...", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói thêm. Như Dân trí đã thông tin, ngày 10/2, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe cấp cứu phát tín hiệu còi ưu tiên xin đường nhưng bị ô tô Fortuner phía trước từ chối vượt đèn đỏ để nhường đường. Clip được ghi lại từ một ô tô khác khi dừng đèn đỏ tại ngã tư đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người không đồng tình với hành động của tài xế xe Fortuner và cho rằng việc nhường đường cho xe cấp cứu là cần thiết trong tình huống khẩn cấp.