Vũ khí Saudi Arabia: Sự toàn diện của tập thể

Cùng với sự cân bằng được thể hiện qua kết quả bất bại, Saudi Arabia còn nổi bật với vai trò thủ môn.

Ở trận hòa Australia, trong lần thứ 3 khoác áo ĐTQG, thủ môn Mohammed Al Yami (hay còn được biết với tên khác Mohammed Al Rubaie) nổi bật với 4 pha cản phá xuất sắc.

Al Yami là lựa chọn thay thế Mohammed Al-Owais không thể thi đấu. Ngay lập tức, nỗi lo về vị trí "người gác đền" được chính anh rũ bỏ bằng màn trình diễn mà HLV Renard không thể không khen ngợi.

Trước đó, Al-Owais bắt chính và cũng rất nổi bật. Anh cứu thua 3 lần trong trận Oman, 4 trước Nhật Bản và 3 trước Trung Quốc.

Saudi Arabia ổn định, nhưng sau khi căng sức cho cuộc chiến với Australia, HLV Renard phải có những thay đổi khi một số trụ cột mệt mỏi.

Chỉ cần 1-2 trụ cột không thi đấu, Saudi Arabia sẽ trở nên bế tắc. Thế nên, đội tuyển Việt Nam có cơ hội để nghĩ về bất ngờ, như thế trận ở lượt đi.

Thiên Thanh