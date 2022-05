Vũ khí giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến không tiếng súng với phương Tây

Theo The Coversation, nếu châu Âu có thể giảm việc tiêu thụ khí đốt và các nhà máy điện tìm được nguồn cung thay thế, họ có thể giảm bớt được thiệt hại nếu "chia tay" với khí đốt Nga. Dù đây không phải là điều dễ dàng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài châu Âu vẫn có khả năng làm như vậy.

Nga hiện rất cần doanh thu xuất khẩu khi họ vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ nước ngoài. Nga đã mất nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài do lệnh trừng phạt. Và các chính phủ phương Tây đã đóng băng một nửa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga.

Theo New York Times, châu Âu rất khó để giảm sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt Nga trong tương lai gần. Nó một lần nữa cho thấy việc mất an ninh năng lượng có thể khiến các quốc gia có thể trở nên dễ tổn thương tới mức nào.

Châu Âu dù đã đưa ra hàng loạt biện pháp nhanh, mạnh để trừng phạt Nga trong thời gian qua, nhưng với dầu và khí đốt Nga, họ chưa thể làm gì nhiều vì chính họ đang vướng vào thế khó do sự phụ thuộc là quá lớn (Ảnh minh họa: Reuters).

Ngoài ra, EU cũng lên kế hoạch xây dựng các nhà máy điện gió, năng lượng mặt trời, và các nguồn năng lượng thay thế khác càng nhanh càng tốt để lấp vào vị trí các nhà máy điện dùng khí tự nhiên.

Theo ông Webber, việc châu Âu cắt giảm khí đốt của Nga cuối cùng có thể thúc đẩy nỗ lực của các nước này nhằm chuyển sang năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả hơn.

Về lý thuyết, trong dài hạn, Nga có thể sẽ mất nguồn doanh thu lớn từ khách hàng châu Âu. Vì vậy, theo New York Times, trong thời gian qua, Nga đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách hàng và hướng tới các nước thân thiện với họ ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc - 2 thị trường chiếm hơn 2 tỷ dân.

Ngày 14/3, Tổng thống Putin kêu gọi Nga chuyển hướng xuất khẩu năng lượng dần dần sang các thị trường đang phát triển nhanh chóng ở phía nam và phía đông. Hai điểm đến rõ ràng là Trung Quốc, thị trường năng lượng lớn nhất thế giới và Ấn Độ, thị trường lớn thứ 3 thế giới.

Một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga, Cygnus Passage, tại một nhà ga ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào đầu năm ngoái (Ảnh: Getty).

Mặc dù vậy, các nỗ lực này có thể sẽ gặp trở ngại trong ngắn hạn. Nga sẽ cần phải giảm giá mạnh dầu và than đá để người mua cảm thấy đồng tiền họ bỏ xứng đáng với rủi ro mà họ có thể gặp phải khi giao dịch với Nga - nước hiện đang chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới. Ngoài ra, Nga cũng sẽ cần bắt đầu hoạt động có thể kéo dài nhiều năm là xây dựng thêm các cảng và đường ống cho khí tự nhiên. Việc chuyển hướng khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Á từ châu Âu sẽ đòi hỏi phải xây dựng các đường ống cực dài hoặc các cảng chuyên dụng.

Việc bán dầu cho châu Á cũng sẽ yêu cầu vận chuyển bằng tàu biển. Nhưng do các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây đối với cuộc chiến ở Ukraine, các công ty bảo hiểm đang từ chối bảo hiểm cho các tàu chở hàng của Nga. Các ngân hàng từ chối cho vay tiền trong thời gian dầu đang vận chuyển. Vì vậy, các công ty dầu mỏ ở các nước như Ấn Độ đã yêu cầu giảm giá rất mạnh để bù đắp thêm chi phí và rủi ro.

Bất chấp những trở ngại, giới quan sát cho rằng Nga có thể tìm ra cách xuất khẩu ít nhất là dầu và than, phần lớn là do nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức cao. Thế giới đã thiếu năng lượng kể từ mùa thu năm ngoái, khi Trung Quốc gần như cạn kiệt than và mất điện trên diện rộng.

Thương mại giữa Nga và Trung Quốc, trong đó phần lớn là xuất khẩu năng lượng, tăng 30% trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy, dù Nga gặp trở ngại lớn nếu muốn tìm khách hàng mua năng lượng mới, họ vẫn có thể trông cậy vào các đối tác truyền thống ở châu Á.

Đức Hoàng

Theo New York Times, The Conversation, Times, Guardian

07/05/2022