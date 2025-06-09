Vụ kẹo rau củ Kera: Hoa hậu Thùy Tiên ký khống hợp đồng để phủ nhận vai trò cổ đông

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng.

Thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng khi livestreams bán kẹo Kera

Theo KLĐT, Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (tên thường gọi: “Kẹo Kera") là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác.

Theo kế hoạch, các bị can sẽ thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam là Công ty con của Công ty Chị Em Rọt, trong đó, Thùy Tiên góp 25% cổ phần; Công ty Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75% cổ phần.

Do không kịp làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, từ tháng 11-2024, việc sản xuất và bán kẹo Kera được Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia thực hiện để kịp ra mắt bán trong livestream tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Quang Linh với sự tham gia của Thùy Tiên.