Vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện: Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu

Ngày 7/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, 292 người trong số hơn 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (xã Mỹ Thuận) được đưa về trụ sở.

Cơ quan công an cũng tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu với hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.