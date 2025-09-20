Vụ học sinh 'túm tóc ấn đầu cô giáo' là nghiêm trọng, xử lý phải công bằng

UBND phường Định Công (Hà Nội) vừa có báo cáo về sự việc học sinh có hành động chưa đúng mực với giáo viên tại Trường THCS Đại Kim.

Theo đó, UBND phường Định Công xác định, sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Tuy nhiên, UBND phường Định Công cho hay, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.