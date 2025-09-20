Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu chú trọng công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.

Trước đó, vào chiều ngày 16/9/2025, tại Trường THCS Đại Kim đã xảy ra việc một học sinh lớp 7A14 đã túm tóc, ấn đầu giáo viên chủ nhiệm, giằng lại đồ chơi sắc nhọn khi bị thu giữ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; báo cáo với UBND Phường và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.