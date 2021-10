Vụ học sinh lớp 5 tử vong vì nổ điện thoại: Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì?

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn khi học sinh ở nhà học trực tuyến trong thời điểm mưa bão. Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị giáo dục, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn".

Ông Hoàn chia sẻ, đầu tháng 9, do dịch Covid-19 chưa được kiểm soát nên phần lớn các huyện, thành phố và thị xã ở Nghệ An đều đồng loạt tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Đến nay, có 19/21 địa phương (trừ TP. Vinh và thị xã Cửa Lò) trong tỉnh đã chuyển sang dạy trực tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch năm học, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các nhà trường vẫn duy trì một buổi học trực tuyến nhằm duy trì thói quen chủ động cho giáo viên, học sinh có thể chuyển sang học online ngay trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát.