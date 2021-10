Vụ học sinh lớp 5 tử vong vì nổ điện thoại: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Tuy nhiên, việc địa phương nào cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh và họ phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của tỉnh mình.

Phương án an toàn cho học sinh như thế nào khi đi học trở lại đã được Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Bộ Y tế tính toán.

Tinh thần phải ưu tiên tối đa cho việc học tập của học sinh nhưng do hiện nay thị trường chưa đủ máy móc để các nhà tài trợ cung cấp với số lượng lớn.

Trong buổi làm việc mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã khuyến cáo các địa phương đã kiểm soát được dịch cần phải tính toán, có thể cho học sinh đi học trở lại.

Chẳng hạn như Hà Nội, trước mắt có thể cho học sinh khu vực ngoại thành ở những vùng từ lâu không có ca mắc trong cộng đồng có thể trở lại trường.

Nhưng như tôi đã nói, Hà Nội cũng có những tính toán của mình để đảm bảo an toàn cho học sinh và Bộ GD&ĐT không thể quyết định thay cho địa phương đó.

Hiện một số địa phương chỉ lẻ tẻ một số ca nhiễm Covid-19 nhưng toàn tỉnh vẫn áp dụng học online, không cho phép học sinh "vùng xanh" đi học trực tiếp. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn gì cho các địa phương này?

Tôi cho rằng, hiện nay các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề an toàn. Do đó, có thể địa phương chưa chuẩn bị xong các phương án an toàn cho học sinh như có đảm bảo giãn cách hay không…, nên họ chưa thể cho học sinh đi học trở lại.

Thậm chí có những vùng đã "xanh" nhưng trường học đang dùng làm nơi cách ly tập trung nên địa phương cũng phải rà soát lại để trả trường cho phía giáo dục để học sinh đi học trở lại.

Xin trân trọng cảm ơn bà!