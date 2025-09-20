Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: Người em của 'tổng tài' bị tạm giữ hình sự

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn T. (27 tuổi) - nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” - trong vụ nhân viên quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy bị hành hung, ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, khoảng 14h32 ngày 17/9, tại một quán cà phê trong tòa T6, khu đô thị Times City (số 458 Minh Khai), đã xảy ra vụ xô xát khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Hình ảnh vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trước hành vi côn đồ và cách ứng xử của một số cá nhân liên quan.

Nguyễn Long Vũ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.