Vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ba đối tượng: Trịnh Đình Luân (SN 1991), Trịnh Đình Long (SN 1994, em của Luân, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Triệu Xuân Tiến (SN 1997, trú tại thôn Nặm Đét, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, trong vụ hành hung người hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông.

Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Xuân Tiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 7/9, anh Trần Văn C. (SN 1991, trú tại phường Bồng Lai), tổ chức một bữa tiệc liên hoan tại nhà riêng. Sau buổi tiệc, nhóm người gồm Trịnh Đình Luân, Trịnh Đình Long, Triệu Xuân Tiến và một số người khác tiếp tục đi hát karaoke tại quán HD trên Quốc lộ 18. Riêng anh C. và một người khác trở về nhà ngủ.