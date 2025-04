Vụ giết con trục lợi bảo hiểm, bố ruột nữ nghi phạm ớn lạnh khi nghe tin: 'Mình sinh con chứ ai nỡ sinh lòng…'

Năm 2021, sau khi cháu út mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu H. được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu H. về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về, nói "về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng).

Sau khoảng 1 tuần kể từ khi bà Ty Na đón cháu H. về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà bà Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023 thì cháu H. mất.

Nhận thấy cái chết của cháu H. quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hi. trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu H. mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu H. chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc.

Phạm Trang (t/h)