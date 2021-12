Vụ giáo viên tự tử tại TPHCM: Nhà trường không tự đề ra hình thức kỷ luật!?

Your browser does not support the audio element.

Sau khi nắm bắt thông tin về trường hợp nữ giáo viên dạy Văn uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng vừa xảy ra trên địa bàn, UBND Quận 7 (TPHCM) đã có bản báo cáo nhanh về một số nội dung liên quan.

Chính quyền Quận 7 đã làm rõ, buổi họp tại trường THCS Hoàng Quốc Việt diễn ra 14h ngày 2/12 là buổi kiểm điểm viên chức đối với bà Võ Thị Như Hoa - nữ giáo viên dạy Văn tại trường.