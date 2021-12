Vụ gia đình 4 F0 bị "bỏ quên": Người trong cuộc lên tiếng

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến vụ cư dân chung cư Linh Đàm kêu cứu vì gia đình có 4 F0 bị "bỏ quên", trưa 15/12, trao đổi với PV Dân trí, anh P.V.Đ. (trú tại tầng 16, chung cư HH3A Linh Đàm) cho biết, anh cùng vợ và hai con dương tính với SARS-CoV-2 hiện, đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến thời điểm này sức khỏe cả gia đình anh đều ổn định, không có triệu chứng gì nghiêm trọng.

Theo anh Đ., ngày 8/12, sau khi lấy mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Medlatec Thanh Xuân (Hà Nội), vợ anh có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RP-PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo cho đại diện trưởng tầng chung cư để có biện pháp phòng chống dịch.