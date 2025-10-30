Vụ đốt tiệm spa khiến 2 người chết ở Gia Lai: Bắt người tình của nạn nhân

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo đó, chị T.T.T.N. (SN 1994, trú phường An Khê) và anh N.B.C. (SN 1992, trú phường An Khê) là vợ chồng với nhau và có một người con chung là cháu N.B.T. (SN 2020), đến năm 2024 đã ly hôn. Thời gian sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm và được Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm Spa tại nhà ở đường Đỗ Trạc (phường An Khê, Gia Lai).

Trong thời gian này, anh C. nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N. can ngăn. Sau đó, giữa chị N. và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.