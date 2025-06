Vụ đổ trộm thực phẩm chức năng ở TP.HCM: Còn 1 kho hàng chưa kịp phi tang

Trong quá trình làm việc với công an, Sơn khai nhận hiện tại tại trụ sở công ty ở Quận 12 vẫn còn một số lượng lớn thực phẩm chức năng chưa kịp đem đi đốt, gồm 14 loại, do bị khách hàng và sàn thuocsi.vn trả lại. Sơn tự nguyện giao nộp số hàng này cho cơ quan chức năng. Tất cả đều có nguồn gốc từ hai công ty MediUSA và Mediphar.

Công an xác định trị giá lô hàng đã bị đốt khoảng 500 triệu đồng. Số lượng thuốc nghi giả còn lại đã được niêm phong để phục vụ điều tra.

Theo PC03, các công ty MediUSA, Mediphar và Việt Pháp đều nằm trong đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu. Vụ án do Cục Cảnh sát hình sự (C03) Bộ Công an thụ lý. Cơ quan Công an đã khởi tố và bắt giam nhiều bị can liên quan vụ án vào ngày 26/4/2025.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường, đồng thời làm rõ nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, kê khai thuế và trách nhiệm của các doanh nghiệp liên quan.

