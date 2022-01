Vụ đình chỉ 5 cán bộ ở Hải Phòng: Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ đất đai

Hôm nay (12/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Đức Thắng, SN 1982, trú tại phường Văn Đẩu vì liên quan đến giả mạo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).



Trước đó, UBND quận Kiến An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ, chuyên viên theo yêu cầu của cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án do liên quan đến cấp sổ đỏ, sử dụng phiếu thu nộp tiền sử dụng đất có dấu hiệu bị làm giả.



Cụ thể, tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu; ông Bùi Đức Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND phường và ông Đặng Văn Hưng, công chức địa chính UBND phường Văn Đẩu.

UBND phường Văn Đẩu ( Kiến An), nơi xảy ra sự việc

Sau khi hết thời hạn, quận này tiếp tục có quyết định đình chỉ 90 ngày đối với 3 công chức trên.



Đối với ông Dương Việt Hùng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến An và ông Hoàng Minh Chương, cán bộ hợp đồng thuộc Chi nhánh này, sau thời gian bị đình chỉ vẫn chưa được phân công công tác trở lại.



Như đã đưa tin, lợi dụng chính sách cho phép hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai, hoăc sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có đủ điều kiện.



Tháng 8/2021, bà L, SN 1967, thường trú tại phường Phù Liễn có nhờ Đặng Văn Anh (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn) làm dịch vụ xin cấp sổ đỏ cho lô đất được đất nông nghiệp tại Tổ dân phố Đẩu Sơn 3, phường Văn Đẩu.



Theo thỏa thuận, bà L. đã chuyển cho nhóm Đặng Văn Anh hơn 600 triệu đồng để nộp tiền sử dụng đất và một phần chi phí dịch vụ.



Cuối tháng 10/2021, khi hồ sơ cấp sổ đỏ cho thửa đất của bà L đang chờ thẩm định thì cơ quan chức năng phát hiện, trong bộ hồ sơ có phiếu thu tiền sử dụng đất có dấu hiệu bị làm giả nhằm không phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách.



Trong hồ sơ này, các cán bộ UBND phường Văn Đẩu đã xác nhận nguồn gốc đất theo hướng đã làm nghĩa vụ tài chính nhằm hợp thức cho phiếu thu có dấu hiệu bị làm giả.



Ngoài ra, cán cán bộ phường đã lập biên bản xác nhận nguồn gốc đất nhưng không tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư tại tổ dân phố theo quy định.



Công an quận Kiến An đã khởi tố, bắt giam Đặng Văn Anh cùng 2 người là Đặng Văn Công (SN 1965, trú phường Quán Trữ), Nguyễn Thị Hương (SN 1987, trú thị trấn Trường Sơn, An Lão) để điều tra về về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những người có liên quan.



Tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng điều tra đối với nhiều hồ sơ xin cấp sổ đỏ đã cấp tại quận này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Thắng (SN 1982, trú tại phường Văn Đẩu) để điều tra về tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.