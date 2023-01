Vũ điệu trên than hồng của những chàng trai 'mình đồng da sắt'

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival mùa Xuân năm 2023 với chủ đề “Sắc màu Cao nguyên trắng", dự kiến tối 15/2, tức 21 tháng Giêng năm Quý Mão, huyện Bắc Hà sẽ tổ chức lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ xã Nậm Đét, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Lễ hội nhảy lửa có từ lâu đời, gắn liền với yếu tố tâm linh, cầu phúc, cầu may đầu năm mới, xua đi những điều không may mắn, đón nhận sự ấm áp, an lành trong suốt cả năm. Đây là hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào Dao đỏ nhằm bảo tồn phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt.