Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang làm rõ vụ hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước ở xã Phong Điền. Hai nạn nhân tử vong là bé N.G.T. (10 tuổi) và em L.H.V. (15 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Buổi tối định mệnh

Trưa nay (24/10), không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của chị Huỳnh Thị Bé Sáu (44 tuổi), mẹ của bé T., ở xã Trường Long (TP Cần Thơ).

Đôi mắt đỏ hoe, chị Bé Sáu đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai út bị điện giật tử vong. Chị cho biết mình có 4 người con, bé T. là con út. Sau khi ly hôn, chị buôn bán gà vịt để nuôi con. Dù đã 10 tuổi, T. mới học lớp 3 ở Trường Tiểu học Tây Đô.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bé trai 10 tuổi và thiếu niên 15 tuổi bị điện giật tử vong. Ảnh: H.T

Ngồi bần thần, chị Bé Sáu kể tiếp: “Chiều qua (23/10), tôi lấy xe máy chở hai con là N.M.P. (học lớp 6) và bé T. ra nhà người quen ở trung tâm xã Phong Điền, cách nhà khoảng 8km.