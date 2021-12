Vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi: Hiểu đúng hiệu ứng Cinderella

Hiểu đúng về hiệu ứng Cinderella



Trong bài viết "Chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm giải mã loạt hành vi tàn nhẫn của 'dì ghẻ': Đây chính là điển hình của hiệu ứng Cinderella" đã giải thích "hiệu ứng Cinderella" được tâm lý học tội phạm đặt tên cho hiện tượng người mẹ kế/cha dượng hành hạ con riêng của đối tác dưới sự phớt lờ hoặc bao che của cha mẹ ruột đứa trẻ.



Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hiệu hiệu ứng Cinderella có được sử dụng để giảm tội, đổ lỗi cho vấn đề tâm lý/tâm thần hoặc giảm án cho những cha dượng, mẹ kế nhẫn tâm ra tay hành hạ cháu bé hay không?



Trước vấn đề trên, Lê Bảo Ngọc - Chuyên viên nghiên cứu tâm lý tội phạm từ Công ty luật Multi Law giải thích, hiệu ứng Cinderella không phải là một căn bệnh tâm lý hay tâm thần, không được sử dụng để bao biện cho hành vi phạm tội.

Trong vụ án cháu V.A., "dì ghẻ" là tội phạm trong một môi trường phạm tội thuận lợi do cha ruột tạo ra.

Hiệu ứng này được sử dụng để giải thích nguyên nhân và cơ chế của tội phạm, cũng như xác định vai trò của những người có liên quan trong vụ án hành hạ trẻ em.



Thực chất, đây là lý thuyết về tội phạm và môi trường phạm tội, đồng thời chứng minh rằng hành hạ con riêng là hành vi cố ý chứ không phải vô ý (nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng).



Chẳng ai bắt ép bố mẹ kế hành hạ trẻ em cả, đó là do họ tự mình cố ý lựa chọn thực hiện hành vi nên không gì có thể bao biện được.



Trong vụ án bé V.A bị "mẹ kế" hành hạ ở TP Hồ Chí Minh, người "mẹ kế" là tội phạm, cháu bé là nạn nhân trong một môi trường phạm tội thuận lợi do cha ruột tạo ra.



Do đó, ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang là người trực tiếp ra tay hành hạ bé A., thì cần điều tra và xác minh rõ trách nhiệm của anh Th. (bố đẻ của cháu A.).



Trong tư pháp quốc tế, hiệu ứng Cindrella thường được sử dụng để chỉ ra trách nhiệm của cha mẹ ruột trong những vụ án con riêng bị mẹ kế/cha dượng bạo hành, nhằm xét xử đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm.



Tâm lý học tội phạm không bao giờ được sử dụng để bao che cho tội phạm, mà ý nghĩa của chuyên ngành này là môn khoa học về phòng chống tội phạm, với mục tiêu vạch trần - trừng phạt - cải tạo tội phạm.



Hiệu ứng Cinderella chỉ ra tội của kẻ bảo hành và tiếp tay



Tại Trung Quốc một trong những vụ án điển hình về hiệu ứng Cinderella, rất giống với vụ án bé V.A. đã được đưa vào giảng dạy.



Theo đó, vào tháng 4/2020, tại TP Giai Mộc Tư (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) có một bé gái 4 tuổi bị mẹ kế hành hạ dã man. Khi nhập viện, em bé có nhiều vết bỏng chằng chịt trên cơ thể, vết thương lớn trên trán, mặt rách sâu, thậm chí môi của em còn bị cắt nham nhở.



Bé nhanh chóng được đưa vào cấp cứu bởi đang bị xuất huyết não do chấn thương, tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ nghi ngờ đây là một vụ bạo hành trẻ em và nhanh chóng báo cảnh sát.



Em bé này có hoàn cảnh rất éo le. Cha mẹ ly hôn, bé sống cùng người cha ruột 28 tuổi là chủ một phòng tập Taekwondo và mẹ kế 30 tuổi.