Vụ đánh bạc 200 tỷ đồng: Xuất hiện kẻ mạo danh cán bộ điều tra gạ tiền ‘chạy án’

Một số khác đã sử dụng phương thức “cò mồi”, chủ động liên lạc với người nhà các bị can, tự nhận có các mối quan hệ lớn, hứa hẹn “chạy án”, giúp các bị can được giải quyết chế độ tại ngoại, không bị tạm giam và được trở về nhà sớm hơn, hướng dẫn các bị can cách lách luật và được nhẹ tội... với điều kiện được nhận các khoản tiền theo thoả thuận khi hoàn thành.

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn nói chung và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đúng người đúng tội trong vụ án, Công an thị xã Hoàng Mai thông báo đến toàn thể nhân dân và người nhà các bị can liên quan trong vụ án người có thẩm quyền, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vụ án đánh bạc trên gồm: Thượng tá Trần Phúc Tú, trưởng CATX, thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Sđt: 0966812135; Thượng tá Lê Tiến Nam, phó trưởng CATX, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai. Sđt: 0913273618; Đại uý Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, CATX Hoàng Mai sđt: 0964861212.