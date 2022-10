Vụ Đại úy công an mất tích ở Sơn La: Người cha tiết lộ nhiều chi tiết bí ẩn

Liên quan đến việc đại úy công an mất tích bí ẩn, ngày 7/10, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang làm rõ sự việc.

Sau gần 2 tháng, hiện cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy Đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên, mất tích từ đêm 17/8.

Cuộc gọi xe trong đêm

Sau gần 2 tháng từ khi xảy ra sự việc, gia đình ông Bùi Đình Hoán (56 tuổi, bố đẻ Đại úy Hiếu) vẫn nuôi hy vọng con trai còn sống. Hễ xuất hiện thông tin "có người giống Hiếu", thì ông Hoán lại cùng với các thành viên trong gia đình lên đường tìm kiếm, bất kể tỉnh, thành xa xôi.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Hoán cho biết vào chiều 17/8, anh Hiếu nói với ông rằng "đêm nay con có việc trên cơ quan nên không về ngủ đâu!". Thấy con trai nói vậy nên ông không hỏi gì thêm. Tuy nhiên tới sáng 18/8, có người ở cơ quan anh Hiếu gọi thì ông Hoán mới biết con trai cả đêm qua không ở văn phòng ngoài ra điện thoại đã tắt máy.