Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Cô gái được bạn trai cho 1,3 tỷ nhưng không khai báo có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Như đã đưa tin, ngày 24/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là diễn biến liên quan đến vụ nổ súng cướp trên 3 tỷ đồng trong ngân hàng gây rúng động TP Hải Phòng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), là bạn gái của Nam về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cướp ngân hàng, cho bạn gái 1,3 tỷ tiêu xài, bạn gái không khai báo



Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Thu Thủy đã khai nhận, khi được hơn 1,3 tỷ đồng từ bạn trai. Sau đó cô gái mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, 1 Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc iPhone với giá 300 nghìn đồng. Tiếp đó, Thủy còn mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28 triệu đồng.