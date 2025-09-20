Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ

Chính thức công chiếu từ ngày 19/9, bộ phim Tử Chiến Trên Không khiến khán giả cả nước “sốt ruột” mong chờ không chỉ bởi dàn diễn viên chất lượng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn… mà còn ở cốt truyện lấy cảm hứng từ vụ trọng án có thật. Vào năm 1978, một vụ không tặc đã xảy ra ngay tại Việt Nam, khiến cả chuyến bay hơn 60 người chìm trong 52 phút sinh tử, kinh hoàng tột độ.

Chỉ với một thủ đoạn tinh vi, một món đồ không ai ngờ đến, kẻ thủ ác cùng đồng bọn đã triển khai kế hoạch cướp máy bay, đưa phi hành đoàn và những người vô tội đến ngưỡng cửa địa ngục… ngay trên không trung hàng nghìn mét.

Phim Tử Chiến Trên Không tái hiện phần nào vụ cướp máy bay có thật năm 1978

Nguồn cơn vụ không tặc

Trước tiên, chúng ta cần hiểu một điều rằng, năm 1978 vẫn là thời điểm vô cùng phức tạp. Đất nước chỉ mới thống nhất được vài năm, và vẫn còn nhiều khía cạnh của cuộc sống cần cân bằng, tái thiết. Ngành hàng không dân dụng Việt Nam khi này vẫn còn quá non trẻ, đơn sơ, trong đó sân bay Đà Nẵng đóng vai trò như một địa điểm di chuyển “huyết mạch”, là sân bay dân sự kiêm quân sự của miền Trung nước ta.

Tất nhiên vì ngành hàng không còn “chập chững”, các quy trình an ninh hàng không bấy giờ chưa được chú trọng, không có kiểm tra kim loại hoặc quét hành lý nghiêm ngặt như hiện nay. Không ngờ rằng, đây lại chính là sơ hở để kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến vụ việc kinh hoàng vào năm 1978. Đến đây, chúng ta “làm quen” với cái tên Nguyễn Văn An.

Ảnh minh họa từ phim Tử Chiến Trên Không

Từng là cán bộ giáo dục, Nguyễn Văn An ngoài 40 tuổi lại ủ mưu trở thành không tặc. Năm 1978, hắn rủ rê các đồng bọn Châu Đình Kính, Châu Đình Dũng, Trần Văn Thảo, Chênh Sênh Công và vợ mình là Huệ, cùng vài tên tay sai như Mai, Sơn để lên kế hoạch khủng bố máy bay. Mục đích của chúng? Đơn giản là đào tẩu đến một nơi khác để sống.

Vậy nhóm Nguyễn Văn An đã làm cách nào để triển khai kế hoạch không tặc của mình? Như đã nói, chúng đã lợi dụng lỗ hổng đến từ quy trình an ninh bấy giờ. Không có máy quét kim loại, chưa xuất hiện máy soi chiếu tiên tiến như ngày nay, chúng dễ dàng chuyển vũ khí nguy hiểm lên máy bay. Nguyễn Văn An đã dùng một bức tượng bằng thạch cao để cất giữ một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn, và khắc thêm dòng chữ “Xin nhẹ tay, dễ bể - Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh”. Để giảm thiểu nghi ngờ, hắn giao tượng cho con trai hắn, khi ấy mới 7-8 tuổi cầm. Một đứa bé ngây thơ cầm trên tay bức tượng thạch cao, còn là món quà đặc biệt mang ý nghĩa giáo dục, không khó để đi qua những thủ tục kiểm tra an ninh qua loa khi ấy để lên máy bay. Sau đó, đồng bọn của Nguyễn Văn An cũng dần dần di chuyển lên máy bay, tay siết chặt cán dao và cò súng giấu trong áo, sẵn sàng cho mưu đồ đáng sợ sắp xảy ra.

Hình ảnh chiếc máy bay Douglas DC-4

Diễn biến 52 phút kinh hoàng